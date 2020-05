Viktorija Mihajlovic: “Io una ragazza normale, mio padre un uomo forte e gentile”

Intervistata da TuttoSport, Viktorija Mihaijlovic parla di suo padre Sinisa e di come scalpiti per il ritorno in campo. Nelle sue dichiarazioni spazio anche ad alcune esclusive riguardanti il suo libro in uscita entro fine mese.

“Il calcio lo seguo quando vado allo stadio per papà ma i miei fratelli non vogliono che mi sieda vicino a loro. Dicono che non capisco nulla di calcio, chiedo loro anche le cose basilari, se la squadra ha fatto gol. Spero che il calcio possa riprendere: lo spero tantissimo per papà che non vede l’ora. Mio padre è cambiato tanto. Gli auguro di emozionarsi tutti i giorni e riuscire a tirare fuori ciò che ha dentro”