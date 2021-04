Vignato: “Abbiamo giocato alla pari, è mancato solo il gol”

Il Bologna cade in casa contro la capolista, al Dall'Ara finisce 0-1 per l' Inter . Al termine della partita è intervenuto Vignato a Sky, queste le sue parole:

"È stata una partita giocata alla pari, purtroppo ci è mancato solo il gol. Le grandi squadre sanno sfruttare meglio le occasioni, anche per questo sono primi in classifica. Noi giochiamo ogni partita per vincere, a fine campionato vedremo dove saremo in classifica.