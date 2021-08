Vigilia di Bologna-Ternana: il programma

Le ultime da Casteldebole alla vigilia della Coppa Italia

Nella giornata di ieri, seduta tattica con prove di calci piazzati per la squadra. Aaron Hickey ha lavorato in parte con il gruppo, seduta differenziata per Mitchell Dijks e Federico Santander. Terapie per Riccardo Orsolini per un lieve affaticamento. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.