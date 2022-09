Vigiani ai ragazzi: “Pensiamo di partita in partita”

Giornata particolare ieri per Luca Vigiani , tecnico della Primavera chiamato ad interim a guidare la squadra in questa fase di transizione verso un nuovo tecnico.

Prende sempre più corpo la possibilità che la coppia Vigiani-Magnani guiderà il Bologna nel derby dell'Appennino, a meno che il nuovo tecnico, che dovrebbe essere ufficializzato tra oggi e domani, non si renda subito disponibile ad andare in panchina domenica. Ieri Vigiani ha parlato alla squadra, come riporta il Cor Bo, subito dopo il discorso della dirigenza che ha chiesto massimo sforzo e impegno alla squadra. Queste le parole dell'allenatore della Primavera: "Ragazzi, non so quanto resterò, se sarà un giorno, un mese o un anno, ma cerchiamo di pensare partita per partita".