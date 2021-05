Vidal: “Voglio continuare all’Inter, ma Medel mi parla bene del Boca”

Gary Medel consiglia il Boca al connazionale Vidal

Il centrocampista dell' Inter , Arturo Vidal , è stato intervistato da TNT Sports Chile per parlare del suo presente e del suo futuro, ma attenzione a una sua dichiarazione. Ecco le sue parole:

"Ora voglio continuare all'Inter per vincere la Champions League e poi tornare in Sudamerica. Sogno di giocare nel Flamengo o nel Colo Colo. Poi c'è anche il Boca Juniors, di cui Medel mi parla spesso e bene, mi piace come giocano e il pubblico è molto passionale. Li seguo molto"