Viareggio Cup: il Bologna inizia con una vittoria per 10-0

Bologna straripante al Viareggio

L’ Under 18 di Paolo Magnani vince 10-0 contro l’ A.P.I.A. Leichhardt , nella gara valida per la 1^ Giornata della 72^ Viareggio Cup , presso lo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi (LU) .

Il tecnico rossoblù opta per Raffaelli in porta; in difesa, da destra a sinistra, Karlsson, Crociati, Cricca e Panzacchi; a centrocampo, Maltoni e Corsi in mediana; in attacco, alle spalle di Anatriello, il trio Casadei, Mazia, Dimitrijevic.