Viareggio Cup, il Bologna supera il Pisa 2-1 e vola ai quarti di finale

Decisivo ancora una volta Mazia con una doppietta

Redazione TuttoBolognaWeb

Andrea Mazia regala al Bologna Primavera i quarti di finale del Torneo di Viareggio. La squadra di Magnani supera il Pisa per 2-1 grazie alla doppietta dell'attaccante rossoblù che sale a quota 6 marcature in questa edizione. Tra poche ore ci sarà il sorteggio per scoprire la prossima avversaria del Bologna.

Primo quarto d'ora di fuoco per il Pisa, che va vicino al gol per tre volte: al 4' Davidovic spedisce a lato di testa; dopo tre minuti Panicucci spara sopra la traversa da buona posizione; al 14' Sodero colpisce il palo dalla distanza. Però al 18' il Bologna passa al primo affondo: Mazia prova la conclusione sul primo palo e trova impreparato Guadagno. I rossoblù si chiudono bene in difesa e cercano di far male in ripartenza. Al 30' arriva il raddoppio firmato sempre da Mazia, che sugli sviluppi di una punizione trova la rete da pochi metri.

Nel secondo tempo il Bologna gestisce il doppio vantaggio, cercando anche la via del terzo gol. Ci prova due volte Busato che viene neutralizzato da Guadagno: al 55' su punizione e al 63' su un sinistro indirizzato al sette. Il Pisa riesce a riaprire la gara grazie al rigore, trasformato da Sodero, per fallo di Gasperini su Panicucci in uscita. Nel finale la difesa rossoblù non concede più nulla all'attacco dei toscani e la sfida si conclude con il successo del Bologna, che torna ai quarti di finale come nella passata edizione.