Via alla stagione del Felsina Calcio: debutto in Promozione per dare continuità

Blandamura Giacomo 11/05/98 - Cristiani Manuele 09/09/96 : la società ha deciso di puntare su di loro anche quest'anno, convinti che la coppia difensiva Blandamura / Cristiani sia una certezza. Anche in una categoria difficile come la promozione.

Capitani Alan 21/02/95: abbiamo scelto un giocatore di esperienza e carisma come lui perché alle spalle ha tanta esperienza in eccellenza e promozione. Sarà fondamentale nel gestire i momenti di difficoltà durante la stagione.

Federico Zaccherini 27/04/01: 50 gol in due stagioni in prima categoria. Nonostante i tanti corteggiamenti ha scelto di venire al Felsina a tutti i costi per crescere e migliorarsi. Lui ha creduto in noi, noi crediamo e scommettiamo su di lui.