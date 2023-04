Verso Verona, che esodo! Quattromila rossoblù al seguito

Bruciati in un giorno i 1781 tagliandi della Curva Nord Superiore, l'Hellas ne ha concessi altri 1400 per la Curva Nord Inferiore e anche quelli sono andati a ruba. Sono già tremila i tifosi rossoblù in possesso di biglietto e potrebbero ancora aumentare. E l'organizzazione è già pronta con al partenza fissata dal parcheggio di via Battindarno dalla 17.30 di venerdì. Trasferta comoda, ma i risultati del Bologna hanno conquistato sempre di più.