Verso Verona-Bologna, le possibili idee di formazione: Freuler scalpita, da valutare Lucumi

Poco tempo per assemblare la squadra in queste due settimane, con undici giocatori via e qualche acciaccato che hanno reso la sosta un lungo tragitto di attesa verso la preparazione a Verona. Recuperato Giovanni Fabbian dalla contusione al ginocchio, partirà dalla panchina, Thiago Motta potrebbe lanciare dal primo minuto Remo Freuler che ieri finalmente ha potuto allenarsi per la prima volta con il Bologna e oggi è stato presentato alla stampa. In mezzo Ferguson è inamovibile e Moro e Aebischer hanno già dimostrato di poter partire nell'undici: sono in quattro per tre posti. In difesa da verificare Lucumi che solo oggi è rientrato in gruppo dopo la nazionale; se non dovesse fornire adeguate garanzie di condizione potrebbe toccare a uno tra Bonifazi e Calafiori per fare coppia con Beukema, con il secondo favorito sul primo. Ad oggi è ancora Lucumi il candidato principale alla titolarità. In avanti Joshua Zirkzee è confermatissimo nel ruolo di centravanti, mentre gli altri due posti se li giocheranno Ndoye, Orsolini e Karlsson.