Verso Sassuolo-Bologna, trequarti di Mapei Stadium sarà rossoblù

L'esodo rossoblù al Mapei Stadium sarà con ogni probabilità uno dei più imponenti di sempre. Esaurito da tempo il settore ospiti da 4mila persone, i supporter rossoblù stanno continuando ad acquistare tagliandi per gli altri settori e, anche se è difficile avere un dato preciso, si stimano circa 7-8 mila tifosi del Bologna per il derby di sabato. Di fatto sarà come avere mezzo stadio a favore se il Mapei fosse esaurito in ogni ordine di posto, vista la capienza di 21mila persone, ma considerando che i presenti dovrebbero essere circa 10-12 mila lo stadio sarà per trequarti rossoblù. Procede bene anche la prevendita per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Verona fissati per martedì: sono già stati staccati 4mila biglietti nonostante la giornata lavorativa.