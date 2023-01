Qui Casteldebole – La probabile formazione anti-Roma

Secondo il Corriere dello Sport, lo schieramento scelto dal tecnico italo-brasiliano sarà il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski, che ha recuperato da una contusione alla caviglia subita in settimana. La linea difensiva sarà composta da Posch sull'out di destra, Soumaoro e Lucumì i due centrali, mentre a sinistra è favorito Lykogiannis su Cambiaso per una maglia da titolare. L'azzurro potrebbe essere utilizzato a partita in corso come esterno sinistro d'attacco, vista anche l'assenza di Barrow. In mediana gli inamovibili Medel e Dominguez, mentre sulla linea dei trequartisti agiranno Orsolini (favorito su Aebischer) a destra, capitan Soriano a sinistra e Ferguson nel ruolo di incursore. Unica punta il bomber Arnautovic. Oltre Barrow, saranno assenti Bonifazi (ricaduta del problema al ginocchio destro), De Silvestri e Bardi (entrambi si sono fermati ieri per guai fisici).