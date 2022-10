Verso Monza-Bologna, per il momento confermata la conferenza di Motta

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita di lunedì contro il Bologna dopo l'accoltellamento di Pablo Mari nel supermercato di Assago, ma attualmente il club rossoblù non ricevuto comunicazioni a riguardo. Il Bologna continua per il momento a lavorare come se si giocasse lunedì sera e infatti ha comunicato che domani è in programma la consuete conferenza stampa pre gara di Motta.