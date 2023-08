Verso il Milan – Un dubbio in difesa, rebus Moro

Solo due dubbi di formazione per Thiago Motta in vista dell'esordio in campionato

Le scelte di Thiago Motta sembrano essere praticamente già tutte delineate, un po' per le idee del tecnico e un po' per mancanza di alternative. Un solo dubbio per la linea difensiva: o Corazza o Lykogiannis a completare il reparto composto da Beukema, Lucumì e Posch, con il greco al momento leggermente favorito vista la tipologia di partita e di avversari. A centrocampo sono certi di una maglia Ferguson e Dominguez, lo è anche Moro anche se non è chiaro quale sarà la sua posizione: giocherà in mediana se Orsolini sarà titolare, esterno alto come contro il Cesena se invece dal 1' ci sarà Aebischer. Prima da titolare infine per Ndoye, in attacco chance per Zirkzee.