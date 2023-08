Verso il Milan – Subito Ndoye, chance per Zirkzee

Davanti a Skorupski solamente in due sono certi di una maglia, parliamo di Posch a destra e Lucumì al centro: al fianco di quest'ultimo dovrebbe toccare a Beukema (ma occhio a Bonifazi che scalpita), mentre a sinistra sembra che Lykogiannis abbia messo la freccia su Corazza, toccherà al greco dal 1'. In mediana dovrebbe toccare ad Aebischer affiancare il capitano Dominguez, dal momento che Moro verrà schierato probabilmente come esterno d'attacco al posto di un Orsolini non al meglio: nessun dubbio sulle altre due maglie sulla trequarti, saranno di Ferguson e di Ndoye. Così come anche la prima punta titolare è una certezza: sarà Zirkzee a raccogliere il testimone da Arnautovic.