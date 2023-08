Verso il Cesena – Le scelte di Thiago Motta

Conferme sull'undici titolare del Bologna che questa sera scenderà in campo contro il Cesena per il primo impegno ufficiale della stagione.

Davanti a Skorupski agiranno Bonifazi e Beukema da centrali, visto che Lucumi pur convocato non è al meglio fisicamente, con Posch e Corazza (nettamente favorito su Sosa e Lykogiannis) da laterali bassi. In mediana le voci di mercato non porteranno Motta ad escludere Schouten e Dominguez: saranno entrambi della partita, così come Ferguson in posizione più avanzata. Esterni d'attacco totalmente inediti: Pyythia da una parte, Moro dall'altra. Davanti ci sarà Arnautovic, lo ha annunciato Motta in conferenza stampa.