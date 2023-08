Verso il Cesena: il probabile undici rossoblù

Vigilia di Bologna-Cesena , oggi pomeriggio parlerà Thiago Motta ma cerchiamo di capire intanto come scenderanno in campo i rossoblù domani sera.

Davanti a Skorupski la coppia di centrali sarà formata da Beukema e Bonifazi: l'infortunio di Lucumi non preoccupa più di tanto in vista della prima di campionato contro il Milan, ma per domani il colombiano non può ancora essere ritenuto pronto. Il laterale basso di sinistra dovrebbe essere Corazza, nettamente favorito su Sosa e Lykogiannis, mentre a destra ci sarà Posch, che ha smaltito il problema alla mano. In mediana confermati Schouten e Dominguez nonostante i rumors di mercato, sulla trequarti spazio a Ferguson con gli adattati Moro e Pyyhtia ai suoi lati. Dubbio centravanti: Arnautovic sta bene ed è pronto a giocare dal 1', ma le parole del suo agente di ieri sera potrebbero portare Motta a puntare su Zirkzee.