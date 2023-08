Verso il Cesena: Corazza verso una maglia dal 1′

E "quello che ha" al momento ha un nome e un cognome: Tommaso Corazza. Il classe 2004 rossoblù è stato provato a più riprese dal tecnico durante la preparazione estiva, e tutto lascia pensare che ci sarà lui in campo dal 1' nella gara in programma venerdì e valevole per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia. Sbaragliata la concorrenza di Sosa e Lykogiannis, Il Resto del Carlino fa sapere che ieri Corazza è stato provato tra i titolari in vista di venerdì. Insomma, le indicazioni che arrivano dal campo sembrano chiare.