Verso Bologna-Hellas: buona affluenza di pubblico e in 200 da Verona

Chiusa la San Luca, per ora sono circa 6mila i biglietti venduti in prevendita per i sedicesimi di CoppaItalia contro l'HellasVerona. Insomma, non un Dall'Ara dalle grandi occasioni ma comunque di buona presenza per una partita non di cartello ma assolutamente da non steccare. In caso di passaggio del turno, infatti, ci sarebbe poi l'ottavo di finale contro l'Inter. Attesi anche circa 200 tifosi da Verona a sostenere i gialloblù di Baroni che arrivano da sei sconfitte nelle ultime otto partite e l'ultima vittoria risale al 26 agosto al Bentegodi contro la Roma.