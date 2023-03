Verso Bologna-Udinese: Bonifazi in pole come titolare

Secondo il Corriere dello Sport Stadio, in difesa potrebbe trovare un posto tra i titolari Kevin Bonifazi, che non gioca da ottobre, oppure Joaquin Sosa, che tanto piace al tecnico. Sono queste le prove degli ultimi giorni a ranghi ridotti, considerato che solo da mercoledì la squadra potrà preparare l'Udinese con il rientro dei nazionali. E in questi giorni è stato difficile anche fare partitelle dato che pure la Primavera è impegnata con il Viareggio. In attacco, invece, Riccardo Orsolini dovrebbe riprendersi la titolarità a destra con Barrow prima punta e Kyriakopoulos esterno di sinistra.