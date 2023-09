Verso Bologna-Napoli, Saelemaekers ci prova

Giornata di riposo per il Bologna dopo le fatiche di Verona ma da domani si riprenderà a lavorare per preparare la partita di domenica alle 18 contro il Napoli .

Gli azzurri di Garcia sono partiti a rilento, cinque punti di ritardo dall'Inter, e domani saranno in trasferta a Braga per il primo match di Champions League, una distrazione in più. Il Bologna, invece, ha praticamente tutti gli effettivi a disposizione tranne il lungo degente Adama Soumaoro e l'acciaccato Alexis Saelemaekers. Il belga ha patito una distorsione alla caviglia al primo allenamento e ha dovuto saltare sia Cagliari che Verona, ma oggi lavorerà a Casteldebole per farsi trovare pronto domani alla ripresa degli allenamenti: Saelemaekers testerà la sua caviglia e la speranza è quello di averlo tra i convocati domenica.