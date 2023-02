Verso Bologna-Monza, obiettivo 25mila spettatori per domenica

Come scrive il Corriere dello Sport, le due curve sono completamente esaurite, mentre gli altri settori continuano a riempirsi con il passare delle ore. L'entusiasmo in città è palpabile e le prestazioni della squadra di Thiago Motta stanno naturalmente richiamando gli appassionati allo stadio. Il nono posto, a una sola lunghezza dal settimo gradino, fa sognare il colpaccio Conference League. Tutti sono consapevoli delle difficoltà che si dovranno affrontare per puntare seriamente a quell'obiettivo, ma era da tempo che i tifosi non vedevano una classifica che sorridesse così al Bologna. Il rendimento in casa dei rossoblù è buono: cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte in undici incontri. L'ultimo ko risale ad un mese fa, il 9 gennaio contro l'Atalanta. Un nuovo successo domenica pomeriggio potrebbe alimentare ancora di più il sogno europeo.