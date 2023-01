Verso Bologna-Atalanta, Motta ha provato anche Raimondo

Fuori Marko Arnautovic, si parla di un mese, fuori anche Joshua Zirkzee e Musa Barrow che dovrebbero recuperare per l'Udinese, il tecnico rossoblù dovrebbe affidarsi in avanti a Nicola Sansone sorretto da Roberto Soriano e Riccardo Orsolini. Questa sarà con ogni probabilità la soluzione titolare di Motta che però in settimana, come riporta il Cor Sport, ha provato anche il giovane Antonio Raimondo, classe 2004 nato a Ravenna e perno della Primavera di Vigiani. Non lo schiererà probabilmente titolare dal primo minuto ma quanto meno a partita in corso potrebbe esserci una occasione. Raimondo negli ultimi allenamenti è stato testato come prima punta e alle sue spalle c'era Nicola Sansone.