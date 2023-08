Verso AZ-Bologna: occhi su Arnautovic e Beukema

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina spiega come ieri l'allenatore rossoblù abbia preso da una parte l'attaccante austriaco chiedendogli movimenti particolari. Vedremo se a partita in corso Thiago deciderà di riproporre l'accoppiata Arna-Zirkzee, che nell'ultimo quarto d'ora di amichevole contro l'Utrecht non aveva per nulla convinto il tecnico. Quanto a Beukema, invece, il grande ex di turno dovrebbe agire da titolare al centro della difesa al fianco di Lucumì: prove generali in vista dell'esordio in campionato contro il Milan?