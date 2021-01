Bologna-Verona, le probabili formazioni

Bologna e Verona si sfideranno questo pomeriggio alle 15 al Dall’Ara per la diciottesima giornata. Sinisa Mihajlovic recupera nell’undici titolare alcuni giocatori importanti, mentre Juric può contare solo sul recupero extremis di Lazovic.

Torna Skorupski in porta tra le fila dei rossoblù, di rientro dopo l’infortunio, mentre a destra ci sarà De Silvestri, anche lui assente nelle ultime gare. Tomiyasu scalerà così in mezzo in coppia con Danilo, e Dijks a sinistra. A centrocampo, al fianco di Schouten, c’è il ballottaggio tra Svanberg e Dominguez, con il primo favorito. In attacco, rientra Barrow dal primo minuto con Orsolini e Soriano dietro a Palacio.Il Verona, invece, deve rinunciare a Ceccherini in difesa, con Dawidowicz che potrebbe sostituirlo, ma attenzione anche a Gunter. Lazovic potrebbe giocare già titolare, in ballottaggio dunque con Dimarco per la fascia sinistra. Davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.

Verona(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Fonte-Stadio