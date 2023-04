Verona-Bologna, la moviola di Gazzetta: male Mariani

Gazzetta assegna voto quattro alla direzione di Verona-Bologna, con i tre episodi principali totalmente sbagliati dall'arbitro. Il contatto Posch-Depaoli è fuori area, per Mariani è rigore, interviene il Var ma c'è la sensazione che non ci fosse nemmeno il fallo. All'arbitro sfugge invece il colpo di Skorupski a Gaich in area, ancora Var, ma l'azione nasce da un corner viziato da un tocco di mano di Faraoni. Poi la trattenuta di Coppola a Orsolini in area al 92', vistosa, ma anche in questo caso l'arbitro non è intervenuto.