Verona-Bologna, ecco l’arbitro: le statistiche e i precedenti

Bilancio negativo per il Bologna con La Penna. Sono 11 precedenti con due vittorie rossoblù, due pareggi e sette sconfitte. Il Bologna non vince con La Penna da cinque partite, Coppa Italia 2019/2020 (0-3 a Pisa), e l'ultimo precedente è Empoli-Bologna 3-1 del 4 maggio scorso. Con La Penna il Bologna non ha mai vinto in Serie A. Undici i precedenti anche con il Verona con cinque vittorie scaligere, tre pareggi e tre sconfitte. Ultimo precedente Napoli-Verona 0-0 del 15 aprile scorso.