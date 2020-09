Mercato – Vergani, oggi giornata decisiva?

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per definire il passaggio di Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter, in rossoblù.

La trattativa per il ragazzo sarà a titolo temporaneo, resta da capire se verrà inserita la possibilità di riscatto. Una conferma ulteriore è arrivata dal profilo Instagram del fratello Pietro che augurava un “in bocca al lupo” per la nuova avventura di Edoardo. Vergani sarà un rinforzo per la primavera di Zauri, ma non è detto che anche Mihajlovic lo possa impiegare come ha già fatto nella passata stagione con diversi giovani.

Fonte Tmw.