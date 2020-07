Verdi ritorna a Bologna

Domenica sera il Bologna chiuderà il suo campionato al Dall’Ara contro il Torino. Sarà sicuramente una partita speciale per Simone Verdi, grande ex della sfida. Il fantasista veste oggi la maglia granata, ma è diventato grande grazie all’esperienza in rossoblu. Prima di passare al Napoli e poi al Torino, infatti, il classe 1992 ha giocato per due stagioni in Emilia.

Con il Bologna, Verdi ha totalizzato in Serie A 62 presenze, 16 gol e 15 assist. Nel gennaio del 2018 il ragazzo ha anche resistito all’offerta del Napoli che lo voleva subito, salendo poi su quel treno solo l’estate successiva: tutto questo per amore della maglia rossoblu. Domenica sarà di certo emozionante per lui il primo impatto con il Dall’Ara.