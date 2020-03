Venturi: “Aumentano i guariti e calano le terapie intensive. Prossimi giorni decisivi”

Dati

L’aggiornamento sui dati odierni per quanto concerne l’emergenza Coronavirus attesta a 754 i casi in più in Emilia Romagna rispetto a ieri. Le parole di Sergio Venturi:

“I casi positivi sono 5968, 754 in più rispetto a ieri. Abbiamo 2409 test in più effettuati rispetto a ieri, sono dati accertati alle 12 di oggi. Abbiamo le guarigioni a 239, 62 in più. Stanno cominciando a giungere dati ben più positivi, finalmente li stiamo contando come si deve. Siamo però ancora indietro di due o tre giorni rispetto ai numeri reali. Per quanto riguarda le province: Piacenza 1575, 147 in più, Parma 979, 110 in più, Rimini 757, 66 in più, Modena 767, 104 in più, Reggio 773, 165 in più, Bologna 552, 144 a Imola e 408 Bologna, 87 in più (20 a Imola), Ravenna 213, 28 in più, Forlì-Cesena 250, 23 in più, Ferrara 102, 24 in più. Sono invece 3.124 i posti letto aggiuntivi già allestiti, 101 in più di ieri: 2.707 ordinari e 417 di terapia intensiva”.