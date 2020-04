Venturi: “I dati confermano il calo, ma niente scampagnate”

Sono buone le notizie che il commissario ad acta Sergio Venturi ha esposto oggi nel suo bollettino quotidiano. Calano tutti i dati sensibili, compresi decessi e terapie intensive.

“Abbiamo oggi ancora dati inferiori – le parole di Venturi – I decessi sono 57, ieri erano stati 74. Porgiamo come sempre le condoglianze ai familiari, sappiamo che sono perdite difficili perché non è possibile stare vicino alle persone. Per provincia sono: Piacenza 10, Parma 13, Reggio 8, Modena 6, Bologna 11, Ferrara 2, Forlì-Cesena 1, Rimini 6. Questa è l’unica brutta notizia di oggi. Sono in totale 17556 casi di positività, 467 in più, ieri erano 549. E’ un trend consolidato di discesa, ma ancora non ci accontentiamo. 2177 test effettuati in più. Sono 7795 le persone in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi, 317 in più. Oggi abbiamo due persone in meno in terapia intensiva rispetto a ieri e sono in calo anche i ricoverati. Incrementano le guarigioni, sono 2397, 196 in più”.