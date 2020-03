Venturi: “Dati regionali incoraggianti, maggioranza di tamponi negativi”

Consueto appuntamento con l’aggiornamento odierno sui dati regionali in relazione all’epidemia Covid-19. Le parole del commissario Sergio Venturi:

“Oggi abbiamo 762 casi in più, 10.816 totali. Il trend è positivo rispetto alle giornate precedenti, questo ci fa ben sperare. Sappiamo di essere in una area aleatoria e i dati vanno consolidati, ma forse cominciamo ad avere numeri significativamente migliori. 4.750 tamponi testati, significa dunque che i test positivi sono molti di meno: abbiamo più negativi. Nuove positività per provincia: 91 casi in più a Piacenza, totale 2.213, sono sempre sotto la media regionale, 86 in più a Parma, 1.611 totali, Reggio 112 in più, 1.698 totali, Modena 143 in più, 1.676 totali, Bologna 135 in più, 1.253 totali, 8 in più a Ferrara, 212 totali, 64 in più a Ravenna, 451 totali, 59 in più a Forlì-Cesena, 513 totali, 53 in più a Rimini, 1.189 totali”.