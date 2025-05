Velez-Bologna, un asse sempre caldo: spunta il nome di Fernandez

Il Bologna cerca rinforzi in Argentina. Sartori ha nuovamente messo gli occhi su un talentino 2004 del Velez, si tratta di Thiago Fernandez. Sì, nuovamente, perché i più attenti certamente ricorderanno che proprio dal club argentino nel gennaio 2024 la società rossoblù strappò El TotoCastro. Per Santiago l'esborso economico fu di 12 milioni di euro; per Thiago Fernandez la richiesta è di circa la metà - 6 milioni il prezzo del cartellino. Il giocatore è un classe 2004, di ruolo esterno offensivo. Fernandez ha giocato nell'Under 23 dell'Argentina e messo a referto 6 gol in 48 presenze in carriera con il Velez. Fin qui solo belle notizie, ma ora arrivano anche quelle brutte.