Var, Ceferin: “Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco”

Anche ai tempi del Coronavirus, il Var e l’utilizzo della tecnologia rimangono temi caldi nel calcio internazionale. La Serie A si è spesso scontrata con le dubbie decisioni arbitrali e le rivedibili interpretazioni del regolamento, ed il Var non ha sempre aiutato. Anzi. Dice la sua in merito anche il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, che ha parlato ai microfoni dell’emittente “Sky Sports”.

“Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco. Il senso della regola è quello di far intervenire il Var solo dove c’è un chiaro errore dell’arbitro, altrimenti tutto perde di significato. Ritengo che disegnare le linee più spesse sia essenziale. Per un centimetro si rischia di rovinare la stagione di una squadra – spiega Ceferin, che infine conclude – Fallo di mano? E’ un problema anche quello, ma non so cosa fare in merito. Ne stiamo parlando in questi giorni”.