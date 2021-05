Valzer delle panchine, Cucchi: “Miha ha il dna laziale, ma spero che la Lazio risolva con Inzaghi”

Si preannuncia un vero e proprio valzer delle panchine in Serie A, che può coinvolgere diverse squadre: oggi Simone Inzaghi avrà un incontro con la Lazio per decidere se continuare insieme alla società biancoceleste o meno. In caso di addio, Lotito starebbe pensando a Sinisa Mihajlovic, che ha chiesto al Bologna alcuni giorni di riflessione. Intanto, anche l'Inter sembra orientata a separarsi da Conte, e anche in questo caso tra le alternative ci sarebbe l'attuale tecnico rossoblù. Riccardo Cucchi è intervenuto a TMW Radio per commentare la vicenda: