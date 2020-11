Under 21, aggregato anche Vignato

In vista dell’ultimo match del girone con la Svezia che si disputerà mercoledì a Pisa, la Nazionale Under 21 è rientrata da Differdange e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi con qualche volto nuovo. Ha infatti lasciato il ritiro Andrea Pinamonti, squalificato per la prossima gara. Visto la perdurata indisponibilità, sono stati esclusi dai convocati anche Patrick Cutrone e Federico Brancolini. Si sono quindi aggregati quattro giocatori dal ritiro dell’Under 21 “B”: Pirola, Colpani, Colombo ed Emanuel Vignato, l’esterno rossoblù che è stato premiato dal C.T Nicolato con la convocazione.