Under 17 – Sassuolo-Bologna 1-1, rossoblù quarti

Pareggio in trasferta per il Bologna

Pareggio per uno a uno del Bologna in trasferta con il Sassuolo nel campionato under 17. Vantaggio per i padroni di casa al 34' di Moriano, pareggio al 58' di Torino. Il Bologna è quarto in classifica con 29 punti dietro a Samp con 32, Genoa e Juventus con 31, ma ha ancora due partite da recuperare.