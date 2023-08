Under 17, Pessina e Castaldo in Nazionale

Massimiliano Favo , allenatore della nuova Under 17 dell'Italia , ha convocato il portiere Massimo Pessina e l’attaccante Francesco Castaldo , entrambi in forza al Bologna , in vista della doppia amichevole contro la Slovenia .

Il sito ufficiale del Bologna fa sapere che i 23 azzurrini si raduneranno a Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, sabato prossimo per avvicinarsi alle sfide in programma martedì 22, alle ore 18, nella stessa cittadina friulana e giovedì 24 agosto, alle ore 10.30, ad Ajdovščina. Ricordiamo che la scorsa stagione Pessina ha collezionato 24 presenze in Under 17 da sotto età, mentre Castaldo in Under 16 ha messo a segno 12 reti.