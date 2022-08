Under 17, esordio stagionale da incorniciare

I giovani rossoblù si sono piazzati in seconda posizione al termine della competizione: dopo aver superato la fase a gironi contro Eintracht Francoforte, Cracovia e Karlsruher e aver battuto in semifinale il Maccabi Tel Aviv, l'Under 17 del Bologna si è dovuta arrendere solo in finale contro il Chelsea, che ha così portato a casa il trofeo. Nonostante la vittoria finale non sia arrivata, i rossoblù non hanno di certo sfigurato in quel di Norimberga considerando che si trattava della prima uscita stagionale.