Un brutto Bologna perde a Cagliari 1-0, decide Rugani

E’ mancata la prova del nove per il Bologna che ferma a 4 la sua striscia di risultati utili consecutivi. Al Cagliari è bastato un colpo di testa di Rugani in avvio per portare a casa il bottino pieno, con i rossoblù impantanati davanti con Barrow ed Orsolini evanescenti. Nella ripresa passaggio alla difesa a 3 e qualche trama migliore, ma insufficiente per creare pensieri a Cragno. Sansone reclama un rigore per braccio largo di Nandez, il var non interviene. Infortunio a Dominguez dopo torsione del ginocchio.

