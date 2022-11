UN “10” IN CAMPO Con Felsina lo Sport si avvicina alla Scuola

La premiazione di 'Un Dieci in Campo'

Scuola, Famiglia e Squadra.

Il tridente vincente di Felsina Calcio nuovamente all’attacco per un’attività sociale che persegue i valori etici che Felsina promuove dalla propria nascita.

Oggi nella sede di Macron alla presenza di Gianluca Pavanello, A.D. di Macron, Alberto Verni, Presidente di Felsina Calcio, Franco Colomba, supervisore del Felsina Calcio, Kyle Weems, giocatore della Virtus Segafredo Bologna ex giocatore del Bologna è avvenuta la premiazione dell’iniziativa “UN 10 IN CAMPO 2022”.

Sono stati premiati i 16 ragazzi meritevoli di aggiudicarsi le borse di studio messe in palio grazie al sostegno di tre importanti aziende leader nel loro settore e Partner consolidati di Felsina, Assicurazioni Generali Agenzia di Casalecchio di Reno, Banca di Bologna, Macron Store Bologna, del Gruppo leader in Italia ed in Europa nello sportswear e TXT Group, leader nella distribuzione di libri scolastici in Italia.

Felsina Calcio ha potuto così promuovere 16 “borse di studio” assegnate ai ragazzi più meritevoli, selezionati tra i più talentuosi nel campo e a scuola, considerando il punto di partenza delle opportunità di origine.

Gli studenti con le migliori pagelle e con i miglioramenti più marcati tra prima e pagella finale delle scuole medie e superiori che hanno aderito all’iniziativa “Un 10 in Campo” non pagheranno la quota d’iscrizione per la stagione 2022/23, riceveranno la fornitura del kit di allenamento ufficiale ed i libri scolastici per l’anno scolastico 2022/2023.

Prosegue quindi l’azione a tutto campo di Felsina Calcio, nel tentativo di coniugare lo Sport all’educazione e all’etica, con forte attenzione al merito, sulla base di un modello volto a rimuovere ostacoli all’istruzione e alla pratica dello sport attraverso lo stimolo ed il riconoscimento dell’impegno e della costanza nello studio.

Felsina Calcio si pone all’attenzione del mondo calcistico dilettantistico lavorando affinché il merito sia stimolato e premiato e affinché i ragazzi trasferiscano questo concetto, appreso sul campo, anche nella vita quotidiana.

In eguale misura Felsina ritiene fondamentale che i propri iscritti abbiano consapevolezza della fortuna che hanno solo nel potere dare un calcio al pallone, di essere sani e che per questo bisogna essere pronti a sacrificare il proprio tempo per gli altri.

I ragazzi premiati, gli Juniores Davide Gelsi, Federico Lolli e Nicolas Giovannini; Allievi 2006 Tiziano Bellingeri. Allievi 2007 Alessandro Dozza e Andrea Canino; Giovanissimi 2008 Francesco Marino; Giovanissimi 2009 Giovanni Palmeri e Andrea D’Ambrogio; Esordienti 2010 Alessandro Bortolotti, Mattia Vivarelli, Alessandro Trapani, Leonardo Vaccari e Alessandro Del Viscovo; Esordienti 2011 Massimo Magnoni e Pierpaolo Pignatiello.

E’ stato anche annunciato alla presenza del Responsabile Italia di Emmagini Patricio Prato, la nuova collaborazione per l’album digitale di tutte le squadre della stagione calcistica 2022/23.

Quest’anno le attività di Felsina Calcio legate alla Scuola e al Sociale sono:

• “Un 10 in campo”

• “And the winner is” Felsina ogni anno destina 2 borse di studio che consentono la partecipazione ad un Camp estivo di una delle primarie squadre europee che comprende lo studio della lingua inglese e l’approfondimento del gioco del calcio in Inghilterra, a due ragazzi iscritti al Felsina che si sono distinti nell’anno scolastico per l’impegno, i risultati conseguiti e il miglioramento tra un anno e un altro o il miglioramento all’interno dello stesso anno.

• “FELSINA CALCIO PER...TUTTI” In collaborazione con il Comune di Bologna e con il Quartiere Porto Saragozza Felsina riceve segnalazioni di situazioni di disagio sociale e di difficoltà economiche delle famiglie che portano all’esclusione dell’attività sportiva dei figli, Felsina ha per questo attivato 20 gratuità per la stagione calcistica 2022/23 in tutte le categorie delle giovanili.

• “Il Sabato in corsia” Felsina ogni sabato manda una rappresentativa delle proprie squadre giovanili, sempre diverse, a regalare doni ai bambini e ragazzi ricoverati nel pronto soccorso pediatrico degli Ospedali Rizzoli a Bologna per dare un momento di felicità e assumere la consapevolezza della fortuna della buona salute.