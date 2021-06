Umar Sadiq: a Bologna un oggetto misterioso, ora vale 30 milioni

di Andrea Paganelli

L'attaccante nigeriano, alto 192 centimetri, ha giocato infatti al Bologna nel 2016/17, collezionando 7 presenze e un assist. Un amore, quello tra Sadiq e i rossoblù, mai sbocciato. Quest'anno invece, con l'Almeria in Liga2, le cose sono andate diversamente. Il classe '97 ha infatti segnato 20 gol in 38 partite, attirando su di se l'interesse di molti club europei, con il Siviglia in pole. La sua clausola rescissoria è fissata a 60 milioni, che sarebbero potuti diventare 80 in caso di promozione della squadra andalusa. Tuttavia, per una cifra sui 30 milioni, il club spagnolo potrebbe far partire il nigeriano. Da oggetto misterioso, l'ex attaccante della Roma si è trasformato in un rimpianto per i rossoblù