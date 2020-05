ULTIM’ORA – Sospetta positività Bologna, primo controllo negativo

Spiraglio di luce sulla sospetta positività di un membro dello staff del Bologna al Covid-19. I primi controlli effettuati tra ieri e oggi, cioè un secondo tampone, hanno dato esito negativo. Potrebbe dunque essersi trattata di una falsa positività, cosa che può accadere, ma prima di avere una certezza definitiva servirà un ulteriore controllo. Se sarà negativo anche quello allora l’attività potrà riprendere regolarmente evitando il ritiro del gruppo squadra. Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, il Bologna continuerà a lavorare individualmente.

‘Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo – si legge nel comunicato del Bologna – Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale’.