Ultimissime da Castelrotto

Il ritiro del Bologna a Castelrotto tra qualche nube, il sole ed una temperatura ideale per fare allenamento, procede senza particolari intoppi. Ieri mattina allenamento della squadra in piscina quindi niente campo e pomeriggio solita seduta di allenamento con il preparatore atletico che urlava di tanto in tanto ai giocatori che domenica si era segnato poco. Quindi tutti a colpire a rete con la buona prova di Svanberg che ha fatto il vice Soriano perché bloccato da una contusione ricevuta domenica durante l’amichevole dopo pochi minuti di gioco. Fermo anche Schouten a scopo precauzionale, ma già tra domani e giovedì dovrebbe rientrare in gruppo. Stamani seduta di allenamento in campo così come oggi pomeriggio alle 17.30. Oggi dovrebbe essere il giorno del ‘si’ di Skov Olsen dopo aver riflettuto qualche giorno con i suoi familiari. Dalla Danimarca trapelano voci positive sul suo trasferimento a Bologna. Dopo pranzo toccherà a Da Costa mettersi a disposizione dei giornalisti.

Oggi inizia per Mihajlovic la battaglia contro la leucemia. E’ entrato ieri al Seragnoli dell’Istituto Sant’Orsola di Bologna, assistito dal dott. Sisca rientrato dal ritiro ieri mattina. Ieri dopo un weekend dove la squadra aveva visibilmente accusato il colpo, si sono visti i primi sorrisi distensivi di molti giocatori. Destro sempre scortato da Cantatore, ha pianto per una decina di minuti. E’ stato un pianto quasi liberatorio. Ha probabilmente capito che negli anni scorsi è mancato qualcosa dal punto di vista caratteriale e poi per la vicenda Mihajlovic. Sinisa è stato l’allenatore che ha creduto in lui e che crede ancora in lui. Investire su Cantatore per farlo lavorare quasi esclusivamente con Mattia Destro, ne è la conferma. Fisicamente ha smaltito qualche chilo e Mattia si è calato completamente nella parte. Intervistato da Nosotti per SKY sport, ha affermato di voler ripagare con l’impegno l’investimento fatto dal Bologna 4 anni fa. Si attende tra oggi e domani il giapponese Tomiyasu che si aggregherà alla squadra con qualche giorno d’anticipo per volere dello stesso giocatore che ha voluto accorciare la vacanza post Coppa América.