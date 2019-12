Ultimi giorni di vacanza per il Bologna

Stanno per volgere al termine le vacanze dei giocatori rossoblu. Il Bologna nella giornata di ieri ha fissato la data ufficiale di rientro: lunedì 30 gennaio. Ci sarà anche il neo acquisto Nicolas Dominguez, in arrivo in queste ore dall’Argentina. Per lui probabilmente un percorso differenziato per cominciare, visti anche i 20 giorni di ferie di cui ha goduto.

Lunedì inizierà la preparazione in vista del match del giorno dell’Epifania. Un incontro speciale, il derby dell’Appennino, contro la Fiorentina. Oltre all’ultimo arrivato, saranno però anche altri gli osservati speciali in vista dell’incontro. Santander, Dzemaili e Krejci sono infatti prossimi al rientro dai rispettivi infortuni, saranno sottoposti ad accertamenti prima di poter avere il definitivo via libera. Mihajlovic conta di recuperarli tutti e tre.

Fonte: il Resto del Carlino.