Ulivieri su Baggio: “Ho pensato al collettivo, ma me lo sono goduto”

Venticinque anni fa l'arrivo di Roberto Baggio al Bologna. Per il Divin Codino fu una stagione magica che lo portò a essere convocato ai Mondiali di Francia 1998. In campionato qualche screzio Renzo Ulivieri , allora tecnico rossoblù. L'allenatore ne ha parlato al Carlino:

"Non è vero che non me lo sono goduto - le sue parole - Un allenatore deve sempre pensare al collettivo. Gazzoni? Resterà sempre il mio presidente, anche se quando venne a inizio stagione in spogliatoio a dare la fascia di capitano a Baggio io gli dissi di no. La fascia la facevo sempre sceglie ai giocatori. La democrazia è sacra".