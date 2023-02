Ulivieri: “Motta non presenta mai lo stesso film, questa è la sua forza”

Intercettato dal Resto del Carlino, l'ex tecnico rossoblù ha spiegato il punto di forza di Thiago Motta: "La sua forza è quella di un allenatore che non presenta mai lo stesso film: sia in fase di possesso che di non possesso il suo Bologna sa cambiare veste. Ha una fase difensiva organizzata quando l’avversario lo costringe a difendere basso, ma se c’è da difendere alto lo sa fare altrettanto bene. Sa manovrare col possesso palla e insieme verticalizzare. Saper fare tante cose è un grande vantaggio per un allenatore, perché la sua squadra diventa difficilmente leggibile".