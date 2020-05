Ulivieri: “Bologna, col torneo dei bar puoi tentare l’Europa”

Renzo Ulivieri è ricordato a Bologna non solo per i grandi risultati ottenuti ma anche per aver coniato il termine ‘torneo dei bar’ per quella cavalcata che portò il Bologna in Serie A a metà anni novanta. Allo stesso modo, il Bfc di Mihajlovic potrebbe fare altrettanto ora per tentare la caccia all’Europa:

“Credo che quel concetto possa valere anche ora – ha affermato Ulivieri al Cor Sport – Con Mihajlovic poi non si può mollare altrimenti ti attacca al muro e credo che anche la squadra ora voglia provarci. Mi aspetto un Bologna che darà battaglia fino all’ultima giornata. Ormai la squadra di Mihajlovic gioca a occhi chiusi”.