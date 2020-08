UFFICIALE – Zauri nuovo allenatore della Primavera

Via Emanuele Troise, dentro Luciano Zauri. Cambia così la guida della Primavera del Bologna in vista della prossima stagione, con l’ex difensore della Lazio che si occuperà di gestire il gruppo dei giovani rossoblù. La notizia era nell’aria e l’accordo era stato già trovato negli scorsi giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità che spazza via ogni dubbio.

“Il Bologna Fc 1909 comunica che il nuovo allenatore della squadra Primavera sarà Luciano Zauri, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 – si legge in una nota ufficiale diramata dalla società – Nato a Pescina (AQ) il 20 gennaio 1978, Zauri ha iniziato la carriera di allenatore nel 2014 sulla panchina della Berretti del Pescara. Dopo una parentesi nello staff tecnico dell’Udinese (2017-18), è rientrato a Pescara dove ha allenato nelle ultime due stagioni Primavera e Prima squadra (fino allo scorso gennaio). A Emanuele Troise va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per i successi ottenuti, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”.