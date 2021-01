UFFICIALE – Soumaoro al Bologna

Adama Soumaoro è un nuovo giocatore del Bologna. Il primo colpo messo a segno dalla società rossoblù è il difensore francese ex Genoa. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club:

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Lille Olympique Sporting Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Adama Soumaoro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Settimo calciatore francese della storia del Bologna, Adama è un difensore centrale di piede destro e di grande impatto fisico, estremamente dotato nel gioco aereo, abile in marcatura e con anche buone doti di rapidità. Alle sue spalle ha un passato in Serie A con la maglia del Genoa, con la quale giocò la seconda metà di stagione l’anno scorso. Quest’anno, invece, con la maglia del Lille ha collezionato solo 3 presenze in Ligue 1 e una in Europa League.